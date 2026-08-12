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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انكسار حدة الموجة الحارة بشكل طفيف اعتبارا من الغد

الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أعلنت الدكتورة منار غانم، المتنبىء الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية مساء اليوم الأربعاء، عن انكسار حدة الموجة الحارة بشكل طفيف؛ اعتبارا من غد الخميس، إلا أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة في هذا التوقيت وذلك بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات..لافتة إلى أن نسب الرطوبة تعد سببا رئيسيا في الاحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – "نتوقع بلوغ درجة الحرارة المحسوسة غدا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى 39 درجة فيما تتراوح على جنوب الصعيد خاصة على الأقصر وأسوان ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية".. مضيفة: سوف تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على أغلب الأنحاء بينما تسود أجواء حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأفادت بأن البلاد لا تزال تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة قادمة من البحر المتوسط..منوهة في الوقت ذاته بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة ، لا سيما في فترات الصباح الباكر ؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء وتراجع الحرارة بشكل طفيف.

وقالت المتنبىء الجوي: "مع غياب أشعة الشمس ليلا ، تنخفض درجات الحرارة الصغرى وينشط الهواء ليساعد على تلطيف الطقس وتقليل الإحساس بالرطوبة ، إلا أنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في بعض المناطق المفتوحة مثل الصحراء الغربية ، السواحل الشمالية الغربية ، شمال وجنوب الصعيد ، محافظة البحر الأحمر ، والأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى".

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة ، بنسبة حدوث تصل إلى 20% على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري ، وقد تمتد بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 10% إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة.. قائلة: إن فرص سقوط الأمطار قد تكون أيام (الجمعة والسبت والأحد) ، مع تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ورجحت غانم حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع القادم ، لتستقر درجات الحرارة عند معدلاتها الصيفية المعتادة..قائلة: "رغم استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي وارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة المقبلة ، سنشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية".

ونصحت المواطنين بالتواجد في أماكن جيدة التهوية لتقليل الشعور بنسب الرطوبة والحرارة ، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال أوقات الذروة ، وتناول كميات كافية من الماء والسوائل والمرطبات على مدار اليوم ، وضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمتابعة مستجدات الأمطار والشبورة المائية.

الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المرتفعة

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