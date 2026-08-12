جمعية جزائرية تكرم أوائل الثانوية الأزهرية في غزة لعام 2026/2025

كرمت جمعية البركة الجزائرية، الطلبة الأوائل في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، في القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025/2026، اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، رحب عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي رشيد النجار بوفد الجمعية، مثمنا الخدمات الجليلة والإغاثية التي تقدمها لأبناء غزة عقب الحرب المدمرة على القطاع، كما أشاد بما تقدمه من دعم ومساندة للمعاهد الأزهرية للتغلب على الصعوبات التي تواجهها.

وبهذه المناسبة نقل د. النجار تهاني وتبريكات الرئيس محمود عباس "أبومازن" رئيس فلسطين، وراعي المعاهد الأزهرية الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية للطلبة الأوائل وذويهم على هذا النجاح الباهر.

كما وجه كلمة شكر وتقدير للأخ المهندس شادي جنينة رئيس الجمعية الذي لم يدخر جهدا في مساعدة وتذليل العقبات أمام المعاهد الأزهرية ولنائبه حاتم اليازجي ، كما وجه تحياته إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الشقيقة وللشعب الجزائري العظيم ولأهالي ولاية وهران على رعايتهم لهذا الحفل.

كما شكر د. النجار الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على رعايته للمعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية على متابعته المستمرة واهتمامه الكبير بالمعاهد الازهرية، وتذليل العقبات أمامها وتوفير ما يلزمها من احتياجات، وللأخ الفاضل الأستاذ حمزة دعنا مدير مكتب قاضي القضاة على تواصله وحسن تعاونه في سبيل الارتقاء بالمعاهد الأزهرية.

كما تقدم بالشكر لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور أحمد الطيب، وللشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، وللشيخ د. أحمد شرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبوعريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الذي لا يألُ جهدا في خدمة المعاهد الأزهرية ولفضيلة الشيخ علي خليل.

تكريم أوائل الثانوية الأزهرية في غزة

وتم تقديم هدية نقدية قيمتها 100 دولار للطلبة الأوائل مع شهادة تقدير ، والأوائل هم:

القسم العلمي:

1 باسل محمد ابراهيم القريناوي المركز الأول بمعدل 98.46%.

2 جهاد عصام ياسر خضير المركز الثاني بمعدل 97.54%.

3 مسك جهاد محمد ابو الريش المركز الثالث بمعدل 96.92%.

4 صبحي إياد صبحي المقيد المركز الر ابع بمعدل 96.77%.

5 محمد اسامه جهاد خلة المركز الخامس بمعدل 96.62%.

6 فاطمه فراس محمد نهاد مكي المركز الخامس مكرر بمعدل 96.62%.

7 وجيه محمود خالد مهنا المركز السابع بمعدل 96.46%.

8 سارة نصر سليم ابوكميل المركز السابع مكرر بمعدل 96.46%.

9 نور احمد فتحي كساب المركز السابع مكرر بمعدل 96.46%.

10 ريم ياسر عبدالرحمن صالحة المركز العاشر بمعدل 96.31%.

أوائل القسم الأدبي:

1 رنا محمود محمد قلجة المركز الأول بمعدل 96.44%.

2 منى عدنان محمد الزعانين المركز الثاني بمعدل 95.76%.

3 مي منير حمتو الغرة المركز الثالث بمعدل 95.08%.

4 ملك محمد حمدان الغرة المركز الرابع بمعدل 94.75%.

5 رغد طارق أمين مكي المركز الخامس بمعدل 94.24%.

6 ميسر محمد ناصر دغمش المركز السادس بمعدل 92.54%.

7 أمل محمد حسين الكحلوت المركز السابع بمعدل 91.69%.

8 ربا المعتصم بالله حلمي الكحلوت المركز الثامن بمعدل 90.00%.