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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لجنة رواق العلوم الشرعية بالجامع الأزهر تبحث خطط تطوير المناهج الدراسية والمقررات

اجتماع اللجنة العلمية لرواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
اجتماع اللجنة العلمية لرواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
أحمد سعيد

عقدت اللجنة العلمية لرواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا؛ لبحث خطط تطوير المناهج الدراسية والمقررات العلمية بالرواق، بما يواكب متطلبات العصر، ويستجيب للتحديات الفكرية والتعليمية المعاصرة، وذلك وفق توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبرئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.

اجتماع اللجنة العلمية لرواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين الأسبق، والدكتور حبيب الله حسن أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أسامة مهدي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، والشيح وائل رجب منسق وحدة العلوم الشرعية والعربية.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير المناهج ومراجعة أساليب وطرائق التدريس، بما يحقق التكامل بين أصالة المادة العلمية وفاعلية الوسائل التعليمية الحديثة، ويسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والتأهيلي للدارسين.

كما ركزت المناقشات على تعزيز الملَكة العلمية والفكرية لدى طلاب الرواق، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، بما يضمن تقديم العلوم الشرعية والعربية في إطار علمي رصين، يحافظ على أصالة المتون العلمية والتراث الأزهري، وييسر للدارسين فهمها واستيعابها، مع ربطها بقضايا الواقع ومستجداته.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الكتب والمقررات التي تم الانتهاء من إعدادها، تمهيدًا لاستكمال أعمال المراجعة العلمية والفنية اللازمة، واعتمادها ضمن منظومة المناهج الدراسية بالرواق، إلى جانب بحث ما تم إنجازه في أعمال تطوير المقررات الأخرى، ووضع التصورات اللازمة لاستكمالها وفق منهجية علمية متكاملة.

وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية لرواق العلوم الشرعية والعربية، بما يرفع من كفاءة مخرجاته، ويعزز قدرته على أداء رسالته في نشر العلوم الشرعية والعربية وفق المنهج الأزهري الوسطي، فضلًا عن دعم خطط التوسع في الأروقة الأزهرية، وتعزيز حضورها وانتشارها على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير منظومته التعليمية، والارتقاء بمستوى التأهيل العلمي للدارسين، مع الحفاظ على ثوابت المنهج الأزهري وخصوصيته العلمية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويحقق رسالة الأزهر في نشر العلم والفكر الوسطي المستنير.

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