السيطرة على حريق محدود بمبنى فرع الرعاية الصحية بالأقصر وعودة العمل دون إصابات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، السيطرة على حريق محدود اندلع اليوم الأربعاء داخل مبنى فرع الهيئة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وعودة انتظام العمل بالفرع بصورة طبيعية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن مبنى فرع الهيئة شهد صباح اليوم انطلاق إنذار بالتزامن مع انبعاث أدخنة، وعلى الفور تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي حفاظا على سلامة العاملين والمترددين.

وبالفحص تبين نشوب حريق محدود بإحدى وحدات التكييف الموجودة بمنور المبنى، امتد إلى وحدتي تكييف أخريين، حيث جرى التعامل مع الحريق بشكل فوري من جانب أفراد الأمن ومسؤولي السلامة والصحة المهنية وعمال الصيانة، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، حتى تمت السيطرة عليه وإخماده بالكامل.

وأكدت الهيئة أن الحريق أسفر عن تلف 3 وحدات تكييف، إلى جانب تضرر بعض مواسير الصرف والمياه، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشارت الهيئة إلى أن سرعة الاستجابة والإخلاء الفوري والتعامل المنظم مع الموقف ساهمت في احتواء الحريق والسيطرة عليه دون حدوث إصابات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار والتلفيات الناتجة عن الواقعة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر استقرار الأوضاع داخل المبنى وعودة انتظام العمل بالفرع بصورة طبيعية، عقب الانتهاء من التعامل مع الحريق والتأكد من سلامة المكان.