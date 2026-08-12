«الاستحقاقات والمزايا» بوزارة الأوقاف تنجز عشرات الملفات التأمينية والمعاشية خلال يوليو

واصلت الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا بوزارة الأوقاف، المنبثقة عن الإدارة المركزية للموارد البشرية، خلال شهر يوليو الماضي، تنفيذ حزمة من الأعمال المرتبطة بالشؤون التأمينية والمعاشية للعاملين بالوزارة والموفدين منها، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسط متابعة مستمرة للاشتراكات والمديونيات المستحقة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب استكمال ما يتصل بذلك من ملفات وإجراءات.

إنجازات إدارة المزايا بالأوقاف

وعلى صعيد إنجازات إدارة المزايا خلال شهر يوليو ، جرى الانتهاء من عشرة ملفات معاشات، ومثلها من ملفات التغطية التأمينية بواقع 12ملفًّا، فضلًا عن إنهاء ستة ملفات خاصة بالإيفاد، هذا بالإضافة إلى إتمام الإجراءات التأمينية الشهرية المقررة لثلاثة من الموفدين والمعارين لجهات خارج الوزارة، كما جرى تحديث بيانات حصر الموفدين ومتابعة تدرجهم الوظيفي والمالي على مستوى الديوان العام والمديريات، ليصل متوسط عددهم الإجمالي إلى نحو خمسين موفدًا.

الاشتراكات والمديونيات

وفيما يخص ملف الاشتراكات والمديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واصلت الإدارة متابعتها الحثيثة لإجراءات السداد المتعلقة بالجهات المدينة، بهدف ضمان انتظام الموقف التأميني وتسوية المستحقات المالية أولًا بأول.

ولم تقتصر جهود الإدارة على ذلك، بل امتدت لتشمل إنجاز عشرة ملفات تخص إنهاء الخدمة، ومنح خمس إجازات خاصة، إلى جانب اعتماد أربع استمارات متعلقة بالمدة السابقة، وذلك بالتوازي مع استكمال جملة من الإجراءات التأمينية والمالية الأخرى المرتبطة بشؤون العاملين والموفدين على حدٍّ سواء.

وتندرج هذه الحصيلة من الأعمال ضمن المساعي المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية، والرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل التأميني والمعاشي، وتسريع وتيرة إنجاز الملفات، ومتابعة المستحقات أولًا بأول، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الإداري وجودة الخدمات المقدمة لمنتسبي الوزارة.