ما مدة عدة الزوجة بعد وفاة زوجها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول مدة عدة الزوجة التي تُوفي عنها زوجها، موضحًا أن العدة في هذه الحالة تكون أربعة أشهر وعشرة أيام، وتُحسب بالأيام وليس بالقرء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن عدة المطلقة تختلف عن عدة الوفاة، حيث إن عدة المطلقة تكون ثلاثة قروء، وهو ما قد يجعل مدتها تقل عن ثلاثة أشهر في بعض الحالات.

وأضاف أن الفرق الجوهري بين العدتين يرجع إلى طريقة الحساب، إذ إن عدة الوفاة مرتبطة بالأيام بشكل محدد، بخلاف عدة المطلقة التي ترتبط بالأقراء، ما يجعلها غير ثابتة بنفس الصورة الزمنية.

وأشار إلى أن وجود مدة الحداد المرتبطة بعدة الوفاة، والتي تُحسب بالأيام، أدى إلى أن تُحسب العدة كاملة بنفس الطريقة، لتكون أربعة أشهر وعشرة أيام دون تغيير.

وأكد أن هذا التنظيم في الشريعة الإسلامية يراعي اختلاف الحالات والظروف، ويوضح بدقة الأحكام المرتبطة بكل حالة، بما يحقق الانضباط والوضوح في تطبيق الأحكام الشرعية.