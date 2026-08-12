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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم 13 مشروعا تنمويا لأصحاب الحرف اليدوية والأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

تسليم 13 مشروعاً تنموياً لأصحاب الحرف اليدوية والأسر الأولى بالرعاية في الأقصر خلال أغسطس
تسليم 13 مشروعاً تنموياً لأصحاب الحرف اليدوية والأسر الأولى بالرعاية في الأقصر خلال أغسطس
شمس يونس

 أعلنت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن تسليم 13 مشروعاً تنموياً ومستلزمات إنتاج لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية، والأسر الأكثر احتياجاً الراغبة في تطوير مشروعاتها القائمة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن هذه المبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالانتقال بالفئات الأكثر احتياجاً من مظلة الحماية الاجتماعية إلى ساحة الإنتاج والعمل، وأوضح أن المديرية لا تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام مشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن دمج أصحاب الحرف والتراث اليدوي في العجلة الاقتصادية وتحسين جودة حياتهم.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم هذه المشروعات التنموية والمتناهية الصغر يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر بالأقصر، وتحويلها من أسر تتلقى المساعدات إلى أسر منتجة ومشاركة بفاعلية في تعزيز الناتج المحلي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأضاف «شعبان» أن الجمعية تركز على التوسع في رفع دخل الأسر الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة المهارات الحرفية والبيئية لكل منطقة، لضمان درّ دخل ثابت ومستدام للأسر، مع إعطاء الأولوية للقررى والنطاقات الأشد احتياجاً.

وأشار مدير عام الجمعية إلى أن «الأورمان» تواصل دورها التنموي الممتد لأكثر من 30 عاماً، وتسعى دائماً لتطوير خدماتها بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وصولاً إلى مجتمع متضامن ومتماسك يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة للمواطنين.

يُذكر أن توزيع هذه المشروعات يأتي استكمالاً لمنظومة الدعم الشاملة التي تقدمها الجمعية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي في قرى الأقصر، والتي تتضمن تقديم المساعدات الموسمية (ككراتين المواد الغذائية، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي)، إلى جانب تركيب وصلات مياه الشرب النقية بالمجان للأسر غير القادرة.

الاقصر اخبار الاقصر الاورمان

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