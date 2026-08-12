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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يتعاقد مع المدافع تشاباريا قادما من رايو فايكانو

رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
مجدي سلامة

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني ‌بيب تشاباريا قادما من رايو فايكانو بعقد يمتد حتى عام 2031.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي سيدفع مبلغا أوليا قدره 16.3 مليون جنيه إسترليني (22.02 مليون ⁠دولار)، إضافة إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني في صورة حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء، مقابل ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

 

تعليق تشاباريا

وقال تشاباريا في بيان "الانتقال إلى تشيلسي حلم تحول إلى حقيقة. تشيلسي أحد أكبر الأندية في العالم. إنها فرصة عظيمة، وأنا مستعد لها وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

وبدأ تشاباريا مسيرته ‌في ⁠الدرجات الدنيا لكرة القدم الإسبانية مع أندية فيجيريس وأولوت وريال سرقسطة، قبل أن ينتقل إلى رايو فايكانو عام 2022. وخاض 125 مباراة في مختلف المسابقات، وكان من العناصر ⁠المؤثرة في مشوار فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

ويمنح التعاقد مع المدافع الإسباني خيارات إضافية للمدرب الجديد لتشيلسي ⁠تشابي ألونسو في مركز الظهير الأيسر، بعد رحيل مواطنه مارك كوكوريا إلى ريال مدريد.

ويستهل تشيلسي، الذي ⁠أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة جاره اللندني فولهام في 24 أغسطس.

رايو فايكانو تشيلسي تشاباريا

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