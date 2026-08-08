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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يضرب ميلان بثلاثية نظيفة في ودية قوية استعدادًا للموسم الجديد

تشيلسي
تشيلسي
إسراء أشرف

حسم تشيلسي مواجهته الودية أمام ميلان لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن تحضيرات الناديين لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وبدأ اللقاء بشكل متوازن، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية وسط صراع واضح على السيطرة، دون أن يتمكن أي منهما من هز الشباك خلال الدقائق الأولى.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، نجح تشيلسي في كسر حالة التعادل، بعدما وضع جواو بيدرو الفريق الإنجليزي في المقدمة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل الاستراحة.

ولم ينتظر تشيلسي طويلًا لتعزيز تقدمه بعد العودة من غرف الملابس، إذ عاد جواو بيدرو لهز الشباك مجددًا بعد مرور دقيقة واحدة فقط على انطلاق الشوط الثاني، مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

وواصل الفريق الإنجليزي استغلال حالة الارتباك في صفوف ميلان، وأضاف موسيس كايسيدو الهدف الثالث في الدقيقة 51، ليصبح تشيلسي متقدمًا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحاول ميلان تغيير مجريات اللقاء والعودة للمباراة، إلا أن محاولاته لم تسفر عن أي أهداف، في الوقت الذي حافظ فيه تشيلسي على تفوقه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، يواصل تشيلسي استعداداته للموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بينما يسعى ميلان إلى استغلال الفترة المتبقية من الإعداد لتصحيح الأخطاء قبل بداية المنافسات الرسمية.

تشيلسي ميلان تشيلسي ضد ميلان ودية تشيلسي وميلان

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