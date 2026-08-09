كومو الإيطالي يعلن تعاقده مع مدافع تشيلسي

أعلن نادي كومو الإيطالي، اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع تريفوه تشالوباه، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني، حسبما أفادت التقارير الصحفية.

ووقّع اللاعب - البالغ من العمر 27 عامًا - عقدًا لمدة خمس سنوات مع فريق المدرب سيسك فابريجاس، الذي ضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسيحصل تشيلسي على 25.7 مليون جنيه إسترليني كدفعة أولى، مع إمكانية الحصول على 5.1 مليون جنيه إسترليني إضافية كحوافز بعد مفاوضات مطولة.

ويغادر قلب الدفاع، الذي يمتلك مباراتين دوليتين مع منتخب إنجلترا الأول، والذي تم استدعاؤه في اللحظات الأخيرة لمنتخب كأس العالم، فريقه الذي نشأ فيه بعد ما يقرب من 20 عامًا، حيث انضم إلى تشيلسي في طفولته.

تعليق مدرب كومو

وقال فابريجاس، الذي كان زميلًا لتريفوه لفترة وجيزة خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج: "يُعدّ تريفوه إضافة مهمة لنا، وهو لاعب يُمثّل مستوى الطموح الذي نملكه في هذا النادي".

وأضاف: "إنه قائد قادر على رفع مستوى الفريق، وأنا سعيد للغاية بانضمامه إلى كومو".

فيما قال تشالوباه: "أنا سعيدٌ للغاية ومُتشرفٌ بالتواجد هنا في كومو، إنه مشروعٌ طموحٌ وواعد، والعمل مع المدرب سيسك فابريغاس مجدداً أمرٌ مميزٌ حقاً".

وشارك اللاعب الدولي الإنجليزي في 151 مباراةً مع تشيلسي في جميع المسابقات، وفاز بخمسة ألقاب، من بينها كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2018 ودوري الدرجة الخامسة عام 2025.

كما لعب على سبيل الإعارة مع إيبسويتش، وهدرسفيلد، ولوريان، وكريستال بالاس.