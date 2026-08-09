الأهلي مهتم بالتعاقد مع لاعب سنغالي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع لاعب سنغالي لخلافة التونسي محمد علي بن رمضان بعد رحيله للشمال القطري.

وفقًا لموقع "Match360" فإن السنغالي مامادو لامين كامارا، يحزى باهتمام كبير من نادي الأهلي.

وأوضح إن النادي المصري يضعه على رأس أولوياته لتعزيز خط وسطه.

اهتمام الأهلي

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تدرس حالياً إمكانية التعاقد مع كامارا على سبيل الإعارة.

وواصلت أن نادي أهلي طرابلس متمسك باللاعب ولا يبدي أي مرونة في مسألة بيعه.

واختتم إن اللاعب يتدرب مع فريقه في مصر حاليًا، لكن المسؤولين الليبيين في نادي الأهلي طرابلس يظلون غير مرنين. فهم لا ينوون بيعه.