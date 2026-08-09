صحيفة سعودية تكشف سر تأخر إعلان الرياض عن ضم تريزيجيه

كشفت بعض الصحف السعودية عن سر تأخر نادي الرياض السعودي في الإعلان عن صفقة ضم محمود حسن تريزيجيه قادمًا من الأهلي.





وأكدت صحيفة الميدان السعودية ان تريزيجيه وقع على عقود انضمامه للرياض ولكن يتبقي بعض الاجراءات لاتمام الصفقة

وتابعت الصحيفه أن عقب اتمام الاجراءات سيتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي

وتابعت الصحيفه أن تاخر الاعلان عن الصفقه لا علاقه له بوجود أزمة او خلاف بشان الصفقة

واضافت الصحيفة أن تريزيجيه كان لاعب حر خلال الأيام الماضية و يحق له التوقيع لأي ناد آخر ولكمه اصر علي اتمام اتفاقه مع الرياض