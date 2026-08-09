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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استمرار فعاليات معسكر الفوج الثاني لحكام النخبة استعدادًا للموسم الجديد

حكام النخبة
حكام النخبة
حسام الحارتي

 

تتواصل فعاليات معسكر الفوج الثاني لحكام النخبة، ضمن برنامج إعداد وتأهيل الحكام للموسم الكروي 2026-2027، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات الفنية والتطبيقات العملية، في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالمستوى الفني والبدني للحكام.

ويتضمن المعسكر محاضرات فنية تتناول أحدث التعديلات والتفسيرات الخاصة بقوانين كرة القدم، إلى جانب تدريبات وتطبيقات عملية تهدف إلى رفع جاهزية الحكام وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة خلال المباريات.

ويأتي تنظيم المعسكر ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، بهدف الوصول بالحكام إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات، بما يسهم في تقديم مستويات تحكيمية متميزة خلال الموسم المقبل.

وتشهد فعاليات المعسكر متابعة وتقييمًا مستمرًا لمستوى الحكام، مع التركيز على الجوانب الفنية والعملية والبدنية، بما يتناسب مع متطلبات كرة القدم الحديث

معسكر الفوج الثاني لحكام النخبة حكام النخبة منظومة التحكيم عسكر الفوج الثاني لحكام النخبة

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