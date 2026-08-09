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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلاش تجارب| ضياء السيد: الأهلي محتاج مدافع صاحب خبرات.. ومحمد عبد المنعم الأنسب

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر يحتاج إلى تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن عودة محمد عبد المنعم ستكون الحل المثالي لتلبية احتياجات الفريق الدفاعية.

وقال ضياء السيد، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «محمد عبد المنعم محتاج الأهلي أكتر من أي حد، ولو حسبها فلوس بس عمره ما هيلعب وهيختفي».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر لا يمكنه تحمل المغامرة بالتعاقد مع مدافع جديد دون خبرات كافية، أو تكرار تجربة المغربي أشرف داري، مؤكدًا أن الأفضل هو ضم لاعب يمتلك إمكانيات معروفة وقادر على التأقلم سريعًا مع الفريق.

وتابع: «الأهلي لن يتحمل المغامرة بلاعب جديد أو تكرار تجربة أشرف داري، أو التعاقد مع مدافع صغير في السن دون خبرات، لكن عليه التعاقد مع لاعب يعرف إمكانياته جيدًا، مثل محمد عبد المنعم».

كان الأهلي قد دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي، إلى جانب المغربي سفيان بن جديدة والجزائري منصف بقرار.

ويواصل الأهلي تحركاته لتدعيم خط الدفاع بالتعاقد مع قلب دفاع جديد، قبل انطلاق الموسم الكروي 2026-2027، الذي يستعد خلاله الفريق للمشاركة في بطولة الكونفدرالية.

ضياء السيد الأهلي محمد عبد المنعم أشرف داري أقطاي

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