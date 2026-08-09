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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائد طرابزون السابق: صلاح سيجبر الأندية التركية على تغيير خططها

صلاح
صلاح
يارا أمين

تحدث حسين تشيمشير، قائد طرابزون سبور السابق، عن انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية للنادي والدوري التركي، لكنه قد يحتاج إلى التعامل معه بشكل مختلف عن تجربته السابقة مع ليفربول.

وقال تشيمشير في تصريحات صحفية: "أعتقد أن صلاح لن يكون قادرًا على اللعب لمدة 90 دقيقة كما كان يفعل مع ليفربول، لكن يجب على طرابزون استخدامه بالشكل الصحيح، وفي رأيي مستواه يتجاوز الدوري التركي".

وأضاف قائد طرابزون سبور السابق أن وجود محمد صلاح في الدوري التركي قد يمثل نقطة تحول في نظرة النجوم العالميين إلى المسابقة، موضحًا: "انضمام صلاح للدوري التركي يمكنه أن يغير نظرة النجوم الآخرين إليه، وسيكسر الصورة النمطية التي تقول إن الدوري التركي أصبح دوري اعتزال النجوم الكبار".

وأشار تشيمشير إلى أن صلاح سيشكل تهديدًا كبيرًا لجميع المنافسين، وسيجبر الأندية التركية على إعادة حساباتها أمام طرابزون سبور، قائلًا: "صلاح سيجبر الأندية على تغيير خططهم الدفاعية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة النجم المصري على تقديم أرقام مميزة خلال الموسم، متوقعًا أن يسجل 15 هدفًا على الأقل، إلى جانب صناعة أكثر من 12 هدفًا.

وتترقب جماهير طرابزون سبور الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص الفريق، وسط آمال كبيرة في أن يقود النجم المصري النادي للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

حسين تشيمشير طرابزون سبور محمد صلاح الدوري التركي ليفربول

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