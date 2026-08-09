كم عدد ركعات صلاة الضحى وما فضلها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول عدد ركعات صلاة الضحى وفضلها.

ما هو عدد ركعات صلاة الضحى؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصرحيات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن صلاة الضحى من السنن العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس، رغم ما لها من فضل كبير.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أقل عدد لركعات صلاة الضحى هو ركعتان، ويمكن زيادتها إلى ثمانٍ أو اثنتي عشرة ركعة، ويصليها المسلم ركعتين ركعتين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا، ويمتد حتى قبل أذان الظهر بوقت يسير، مؤكدًا أنها من أفضل أوقات العبادة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من فضلها أنها تُجزئ عن الصدقات التي على مفاصل الإنسان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة... ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الصلاة تُعد شكرًا لله على نعمة الصحة والعافية وسلامة الجسد، داعيًا إلى المواظبة عليها لما فيها من أجر عظيم.