شوبير عن شريف إكرامي: اسمه ظلمه.. وأتوقع له مستقبلًا إداريا قويا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمسيرة شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وبيراميدز ومنتخب مصر السابق، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم، مؤكدًا أنه كان من اللاعبين الذين تعرضوا للظلم خلال مسيرتهم، ومتوقعًا له مستقبلًا قويًا في المجال الإداري.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شريف إكرامي أعلن اعتزاله بعد مسيرة طويلة، دايمًا بقول إني من المعجبين بشريف، ومن الناس اللي اسمهم ظلمهم”.

وأضاف شوبير: “شريف احترف في فاينورد وفي تركيا، وبعدها لما رجع على مصر الأهلي كان أكمل قايمته، فراح الجونة عمل موسم هايل وساهم في بقائهم بالدوري الممتاز.. ثم لعب في الأهلي وفاز بالعديد من البطولات وله إنقاذات هامة جدًا، لكن كانت القصة ساعتها أبناء عاملين وكابتن إكرامي وقصة وظُلم ظلم بيّن".

واختتم شوبير حديثه عن حارس الأهلي السابق قائلًا: “شريف أعتقد هيكون له مستقبل إداري قوي”.

وكان شريف إكرامي قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب، لعب خلالها للأهلي والجونة وبيراميدز، إلى جانب خوضه تجربة احترافية مع فاينورد الهولندي ونادٍ تركي، قبل أن يختتم مشواره داخل المستطيل الأخضر.