أوناي إيمري يسعى للفوز بكأس السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان

يسعى المدير الفني لنادي أستون فيلا الانجليزي أوناي إيمري، ملك الدوري الأوروبي، الذي حقق لقبه الخامس بالدوري مع أستون فيلا في مايو الماضي بفوزهم على فرايبورج في إسطنبول، منهيًا بذلك غيابًا دام 30 عامًا عن منصات التتويج، إلى الحصول على كأس السوبر الأوروبي الذي لا يزال بعيد المنال.

وسيحاول إيمري الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة، يوم الأربعاء المقبل في مدينة سالزبورج النمساوية، عندما يواجه فيلا باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الماضي، صرّح إيمري برغبته في حسم المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه لم يحققه مع أستون فيلا، ولم يكن احتلال المركز الرابع فشلًا، لكنه بالتأكيد أثار استياء إيمري الذي يسعى لتحقيق إنجازات. سيكون الأمر نفسه مع كأس السوبر.

وتلقى إيمري هزائم أمام ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي، بجانب الهزيمتين الأوليين مع إشبيلية، ثم خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي في دبلن مع فياريال عام 2021.

وجاءت خسارة 5-4 في الوقت الإضافي أمام برشلونة بقيادة ليونيل ميسي عام 2015 بعد عام من تسجيل كريستيانو رونالدو هدفين ليمنح ريال مدريد اللقب.

وكان إيمري قد انتقل بالفعل إلى باريس سان جيرمان عندما خسر إشبيلية كأس السوبر عام 2016 أمام ريال مدريد.

لكن، على ملعب ريد بول أرينا ضد فريقه السابق وبحضور 6000 مشجع من مشجعي أستون فيلا، لديه فرصة لكسر سلسلة هزائمه.

وقال إيمري: "لقد ذكّرني [مشيرًا إلى قائد أستون فيلا جون ماكجين] الأسبوع الماضي [بالخسارة أمام تشيلسي]".

وأضاف: "بالتأكيد، إنها فرصة. الفوز بالكأس يمنحنا لحظة مميزة. اللعب من أجل الألقاب هو هدفنا كلاعبين محترفين. باريس سان جيرمان هو المرشح الأوفر حظًا، لكنني أتطلع بشوق للعب، وسنختبر قدراتنا في هذه المباراة ضد باريس سان جيرمان؟"

ومضى قائلا: "كمدرب، كلاعب، كنادٍ، إنها كأس. إنها شيء يجعلنا فخورين بما وصلنا إليه وكيف وصلنا إلى هنا،" وفق قناة (بي بي سي سبورت).