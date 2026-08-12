مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الأربعاء، مرتفعا بواقع 37.54 نقطة، أي ما يعادل 0.37 في المئة، ليبلغ مستوى 10055.6 نقطة.

وتم خلال الجلسة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، تداول 143 مليونا و917 ألفا و160 سهما، بقيمة 395 مليونا و65 ألفا و889.253 ريال، عبر تنفيذ 22657 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و319 مليونا و555 ألفا و667.292 ريال، مقابل 601 مليار و954 مليونا و15 ألفا و444.430 ريال في الجلسة السابقة.