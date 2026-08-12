زيارة هاكان فيدان إلى ليبيا.. تحرك تركي لتعزيز الحوار ودعم توحيد المؤسسات

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يومي 11 و12 أغسطس 2026، زيارة رسمية إلى ليبيا شملت العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، في تحرك دبلوماسي لافت يعكس مساعي أنقرة لتعزيز حضورها السياسي في مختلف مناطق البلاد، ودعم مسار الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية.

وفي طرابلس، التقى فيدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إلى جانب مسؤولين أمنيين، حيث تناولت الاجتماعات تطورات العملية السياسية وسبل دعم توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن بحث ملفات التعاون بين تركيا وليبيا.

وأكدت أنقرة أن الزيارة تأتي في إطار سياسة «ليبيا واحدة»، التي تقول إنها تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها والتواصل مع مختلف الأطراف في الغرب والشرق والجنوب دون تمييز. كما أبدت تركيا دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى انتخابات ذات مصداقية وشفافية، على أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبيتين.

وانتقل فيدان إلى بنغازي، في خطوة تحمل أهمية سياسية، خصوصاً في ظل انفتاح أنقرة المتزايد على شرق ليبيا. واستُقبل هناك من نائب قائد القيادة العامة، الفريق أول صدام حفتر، في إطار التحرك التركي لتعزيز قنوات التواصل مع مختلف مراكز النفوذ الليبية.

وتتجاوز أجندة الزيارة الجانب السياسي إلى ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد. وبلغ حجم التجارة بين تركيا وليبيا نحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تنفذ شركات تركية أكثر من 40 مشروعاً في ليبيا بقيمة تتجاوز 2.3 مليار دولار. كما حصلت شركة البترول التركية على حق التشغيل المشترك لحقلين نفطيين في ليبيا، ضمن مسار متنامٍ للتعاون في قطاع الطاقة.

وتشير الزيارة، في مجملها، إلى رغبة تركية في تثبيت موقع أنقرة لاعباً مؤثراً في الملف الليبي، مع الجمع بين المصالح الاقتصادية والأمنية والتحرك السياسي، ودعم مسار يقود إلى مؤسسات ليبية أكثر توحيداً واستقراراً.