قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في اليوم العالمي للشباب.. جامعة طنطا تثمن دعم الرئيس السيسي لشباب مصر

السيسي رئيس الجمهورية
السيسي رئيس الجمهورية
الغربية أحمد علي

بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الموافق 12 أغسطس من كل عام، تثمن جامعة طنطا الدعم غير المحدود الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشباب مصر، وما تحظى به أفكارهم وإبداعاتهم وطموحاتهم من رعاية واهتمام، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن الشباب يمثلون ركيزة رئيسية في مسيرة البناء والتنمية، وقوة فاعلة في صناعة المستقبل وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

توجيهات جامعة طنطا 

وتؤكد جامعة طنطا أن ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام متواصل بتمكين الشباب، وفتح آفاق المشاركة أمامهم، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، يعكس رؤية وطنية متكاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان المصري، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة لتحويل أفكارها وطموحاتها إلى مشروعات ومبادرات تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة المصرية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وانطلاقًا من دورها التعليمي والمجتمعي، تجدد جامعة طنطا التزامها بمواصلة توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لطلابها وطالباتها، وكذلك الاهتمام بالموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، والعمل على اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ودعم أفكارهم ومشروعاتهم الابتكارية، وتعزيز قدرتهم على تحويل المعرفة إلى تطبيقات ومخرجات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

دعم شباب الوطن 

كما تؤكد الجامعة حرصها على تعزيز ثقافة المشاركة والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لدى شبابها، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المبادرات والأنشطة الطلابية والمجتمعية والتنموية، بما يسهم في بناء شخصيات متكاملة تمتلك الوعي والانتماء والقدرة على القيادة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي هذه المناسبة، تتوجه جامعة طنطا بالتحية إلى شباب مصر وشاباتها، مؤكدة ثقتها في قدراتهم وإبداعاتهم، وأنهم سيظلون في مقدمة القوى الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستدامة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات جامعة طنطا شباب الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد