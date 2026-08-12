في اليوم العالمي للشباب.. جامعة طنطا تثمن دعم الرئيس السيسي لشباب مصر

بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الموافق 12 أغسطس من كل عام، تثمن جامعة طنطا الدعم غير المحدود الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشباب مصر، وما تحظى به أفكارهم وإبداعاتهم وطموحاتهم من رعاية واهتمام، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن الشباب يمثلون ركيزة رئيسية في مسيرة البناء والتنمية، وقوة فاعلة في صناعة المستقبل وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

توجيهات جامعة طنطا

وتؤكد جامعة طنطا أن ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام متواصل بتمكين الشباب، وفتح آفاق المشاركة أمامهم، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، يعكس رؤية وطنية متكاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان المصري، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة لتحويل أفكارها وطموحاتها إلى مشروعات ومبادرات تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة المصرية.

تحرك تنفيذي عاجل

وانطلاقًا من دورها التعليمي والمجتمعي، تجدد جامعة طنطا التزامها بمواصلة توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لطلابها وطالباتها، وكذلك الاهتمام بالموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، والعمل على اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ودعم أفكارهم ومشروعاتهم الابتكارية، وتعزيز قدرتهم على تحويل المعرفة إلى تطبيقات ومخرجات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

دعم شباب الوطن

كما تؤكد الجامعة حرصها على تعزيز ثقافة المشاركة والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لدى شبابها، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المبادرات والأنشطة الطلابية والمجتمعية والتنموية، بما يسهم في بناء شخصيات متكاملة تمتلك الوعي والانتماء والقدرة على القيادة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع.

رفع كفاءة الخدمات

وفي هذه المناسبة، تتوجه جامعة طنطا بالتحية إلى شباب مصر وشاباتها، مؤكدة ثقتها في قدراتهم وإبداعاتهم، وأنهم سيظلون في مقدمة القوى الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستدامة.