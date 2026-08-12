روما الإيطالي يتعاقد مع الأرجنتيني ناهويل مولينا قادمًا من أتليتكو مدريد

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم رسميًا، تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بعقد يمتد حتى 2030.

وكشف النادي، في بيان رسمي، أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 20 رفقة روما.

ووقع اللاعب عقدًا يمتد لمدة 4 سنوات بعد اجتيازه الكشف الطبي أمس الثلاثاء قبل أن يتوجه لتريجوريا لتوقيع عقده، الذي يحصل بموجبه على راتب سنوي صافي 2.5 مليون يورو.

ولعب مولينا 249 مباراة محرزًا 19 هدفًا في جميع المسابقات وذلك خلال فترة وجوده في صفوف أودينيزي الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، لعب مولينا (28 عامًا) 65 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني وخاض منافسات بطولتي كأس العالم 2022 و2026، كما فاز ببطولتي كوبا أمريكا عامي 2021 و 2024.