بعد وفاه والده.. رسالة كريستيانو رونالدو إلى ليونيل ميسي

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة نعى فيها والده ووكيل أعماله وعرّاب مسيرته، خورخي ميسي، الذي توفي السبت الماضي عن عمر 68 عاما.

وعبّر ميسي عن حزنه العميق لفقدان والده، الذي رافقه ودعمه طوال مسيرته الكروية، مشيراً إلى أن رحيله ترك فراغاً كبيراً في حياته، كما ألمح إلى وجود شكوك بشأن مستقبله في الملاعب.

وتعليقاً على رسالة التأبين التي نشرها ميسي عبر انستغرام، عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تضامنه الكامل مع النجم الأرجنتيني بهذه الكلمات: " عناق كبير لك ولأحبائك في هذه الأوقات الصعبة يا ليو. كن قوياً".