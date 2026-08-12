كيف سأستمر في الملعب بدونك.. ليونيل ميسي يودع والده برسالة مؤثرة

ودع ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، والده برسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي.

وكتب ميسي قائلا: “أبي، لا أستطيع أن أصدق أنك رحلت، لا أستطيع أن أصدق ذلك، كان لدينا الكثير من الأشياء التي يمكننا الاستمتاع بها معًا”.

وتابع: “كل مرة انتهت فيها لعبة، كنت أنتظر وتفتقد رسالتك، كنت أقول إننا سنصل إلى النهائي حتى أستطيع السفر، كل مرة انتهت فيها لعبة، كنت أنتظر وتفتقد رسالتك، كنت أدرك أن الوضع كان سيئًا حقًا، ومع ذلك، لم أستطع أن أتوقف عن التفكير في أن أذهب إلى أقصى حد، حتى أستطيع أن ألعب".

واضاف: “أنا أقول لك هذا لأن هذا كان الشيء الوحيد الذي لم نستطع أن نناقشه، لأن كل شيء آخر كنت تعرفه بالفعل، كنا نتحدث كل يوم ونرى بعضنا البعض عندما كان بإمكاننا أن ننظر إلى بعضنا البعض، بسبب التزاماتي”.

وواصل: “أنا لا أعرف ماذا كنت سأفعل بدونك، لا أعرف كيف سأستمر، كنت أتمنى أن أستطيع أن أستمر في اللعب لفترة أطول، كنت أنتظر أن تظل بجانبي، قريبًا من النهاية، لماذا لم تتمسك قليلاً أكثر من ذلك، ويمكننا أن ننتهي معًا؟”.

وأكمل: “كنت أنت، يا أبي، يا صديقي، وتمثيل، كنت دائمًا الشخص الذي يجب أن تكون عليه في كل لحظة، وعدم ارتكاب أي خطأ، على الرغم من بعض التهاني أو النزاعات، كنت دائمًا على حق. في النهاية، أصبح الأمر كما قلت”.

رسالة مؤثرة

واختتم: “سوف أفتقدك كثيرًا، لكنك ستكون دائمًا حاضرًا، وخاصة في تعليم أطفالي، لأنني أدرس وأعلمهم كما فعلت معي، ارقد في سلام واهتم بنا من فوق كما فعلت هنا، شكرًا لك على كل شيء، أحبك يا أبي”.