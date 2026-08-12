تعليم بورسعيد يرفع درجة الاستعداد بالمدارس الابتدائية لبدء العام الجديد

اجتمع محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بمديري مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، والتأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

تعليم بورسعيد يرفع درجة الاستعداد بالمدارس الابتدائية لبدء العام الدراسي الجديد

وأكد خلال الاجتماع على أن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية واستقرارها، مشددا على الانتهاء من استلام الكتب المدرسية من المخازن وفق الإجراءات المنظمة، تمهيدا لتسليمها للطلاب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

ووجه محمود بدوي بسرعة اعتماد الجداول المدرسية والانتهاء من كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالعام الدراسي، إلى جانب مراجعة وتجهيز الفصول الدراسية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للقاعات والفصول وفق الكثافات والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، مع التشديد على الاهتمام بنظافة المدارس والفصول والمرافق ورفع مستوى التجهيزات، لتكون المدارس في أبهى صورة استعدادا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأكد مدير المديرية، أن مديري المدارس لديهم الصلاحيات الكاملة داخل مدارسهم في إطار القواعد واللوائح المنظمة للعمل، مطالبًا بتوظيف جميع القدرات والإمكانات المتاحة، وحسن إدارة الموارد البشرية والمادية، بما يخدم العملية التعليمية ويحقق الصالح العام للطلاب.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على أن الانضباط المدرسي يبدأ قبل دخول الطلاب إلى المدارس، من خلال الانتهاء المبكر من جميع أعمال التجهيز والتنظيم، والتأكد من جاهزية الفصول والمرافق والجداول، وتوزيع المهام والمسئوليات بصورة واضحة، بما يضمن انطلاقة مستقرة ومنظمة للعام الدراسي، مؤكدًا أن رؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية يتحملون مسئولية مباشرة عن متابعة المدارس التابعة لإداراتهم، وضرورة الرصد الفوري لأي ملاحظات أو أوجه قصور والعمل على معالجتها دون تأخير.

ووجه مدير المديرية بسرعة تنفيذ نشرات النقل والانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وسد الاحتياجات الفعلية للمدارس بين صفوف المعلمين، وضمان انتظام توزيع أعضاء هيئة التعليم وفقًا للاحتياجات، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي والمتابعة المستمرة، بما يضمن بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية.