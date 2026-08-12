عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بادالونا الودية

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لخوض مباراة بادالونا الإسباني الودية، والتي تقام على ملعب «CEF Bosc de Tosca" ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

تعرف على تشكيل الأهلي لمباراة بادالونا

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد وياسر إبراهيم وياسين مرعي وكريم فؤاد.

الوسط: أحمد رضا وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وسفيان بن جديدة ومحمد رأفت.​

وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر الإعداد في إسبانيا الممتد حتى 20 أغسطس الجاري.

استبعاد إمام عاشور من مباراة بادالونا الإسباني

وقرر الحسين عموتة استبعاد إمام عاشور من حساباته الفنية خلال مواجهة بادالونا، في ظل عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى الآن، حيث يواصل خوض تدريبات تأهيلية منفردة من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية بشكل كامل.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن الدفع بإمام عاشور في المباراة الودية قد يمثل مخاطرة غير محسوبة، خاصة أن اللاعب لم يدخل التدريبات الجماعية مع زملائه، لذلك فضل عموتة منحه مزيدًا من الوقت قبل العودة للمشاركة في المباريات، حرصًا على عدم تعرضه لأي إصابة جديدة أو مضاعفات قد تؤثر على جاهزيته للموسم المقبل.

ويواصل إمام عاشور برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقًا لمدى تطور حالته واستجابته للبرنامج الموضوع له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة لخوض أولى مبارياته الودية في معسكر إسبانيا، عندما يلتقي فريق بادالونا الإسباني مساء اليوم، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز جميع اللاعبين للموسم الجديد وانطلاق مسابقة الدوري المصري والمشاركة في كأس الكونفدرالية.