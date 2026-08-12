طارق السيد يكشف عدم اتفاق الأهلي وغزل المحلة على ضم محمود صلاح

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تطورات مفاجئة في مفاوضات النادي الأهلي مع غزل المحلة لضم محمود صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد طارق السيد أن صفقة انتقال محمود صلاح إلى الأهلي باتت مهددة بالفشل، في ظل عدم توصل مسؤولي القلعة الحمراء وغزل المحلة إلى اتفاق نهائي بشأن المقابل المادي للصفقة.

وكانت المفاوضات بين الناديين قد شهدت محاولات للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، إلا أن الخلافات المالية حالت دون حسم الصفقة حتى الآن، رغم تمسك الأهلي بضم اللاعب وتقديره لإمكاناته.

وتترقب جماهير الأهلي الساعات المقبلة لمعرفة مصير المفاوضات، وما إذا كان الناديان سيتمكنان من تقريب وجهات النظر وإتمام الصفقة، أم ستتجه الصفقة إلى الفشل بشكل نهائي.