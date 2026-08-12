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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع مستمر.. الدولار يفاجئ المتعاملين بانخفاض جديد في ختام تعاملات اليوم

الدولار يتراجع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك
الدولار يتراجع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك
رانيا أيمن

بعد ارتفاع سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، فاجأ الدولار المتعاملين خلال منتصف التعاملات بحركة هبوط جديدة، ليعاود التراجع داخل عدد من البنوك، وسط انخفاضات وصلت إلى نحو 12 قرشًا في سعر الشراء والبيع مقارنة بمستويات بداية اليوم.

ويستعرض التقرير سعر الدولار اليوم في البنوك، بعد آخر تحركات شهدتها أسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء 12 أغسطس 2026.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بعد أن كان 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم، ليتراجع بنحو 12 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 50.2154 جنيه للشراء، و50.3517 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.29 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك saib

سجل سعر الدولار اليوم في بنك saib نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار الأمريكي في ميد بنك نحو 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

وبذلك يواصل سعر الدولار تحركاته داخل البنوك خلال تعاملات اليوم، بعد أن سجل ارتفاعًا في بداية التعاملات قبل أن يعاود الهبوط من جديد خلال منتصف وختام التعاملات.

الدولار سعر الدولار اليوم تراجع سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات الأجنبية

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