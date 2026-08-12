أكرم توفيق يعود لدائرة اهتمامات الأهلي بعد فسخ عقده مع الشمال القطري

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن عودة أكرم توفيق إلى دائرة اهتمامات النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع نادي الشمال القطري بالتراضي، تمهيدًا لبحث إمكانية عودته إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد طارق السيد، أن أكرم توفيق أصبح متاحًا في صفقة انتقال حر، وهو ما يعزز فرص الأهلي في استعادة خدمات اللاعب، خاصة أن المفاوضات بين الطرفين كانت قد شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية.

اتفاق بين الأهلي وأكرم توفيق

وأشارت تقارير سابقة ، إلى وجود اتفاق بين الأهلي وأكرم توفيق بشأن عودة اللاعب، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد. ⁠

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم الموقف النهائي بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي، في ظل ترقب جماهير القلعة الحمراء لصفقة عودة اللاعب بعد تجربته الاحترافية مع الشمال القطري.