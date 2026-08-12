تحديث One UI 8.0 النهائي لجالكسي S26.. تعرف على موعد الوصول المتوقع

أصدرت شركة سامسونج ، أول نسخة تجريبية من تحديث One UI 9.0 لسلسلة هواتف Galaxy S26 في مايو، تلتها نسخ تجريبية أخرى على فترات منتظمة.

وأكدت الشركة، أن النسخة الخامسة من One UI 9.0 لطرازات S26 ستصدر هذا الأسبوع، ولكن لم يُعلن رسميًا عن موعد بدء طرح النسخة النهائية.

تحديث One UI 9.0

تم إطلاق النسخة المستقرة من تحديث One UI 9.0 على أحدث الهواتف القابلة للطي التي طُرحت في يوليو، وهي Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 8. وكانت تحديث One UI 8.5 قد ظهرت في نفس الشهر من العام الماضي على الجيل السابق من الهواتف القابلة للطي

طرح تحديث One UI 9.0

ويُشابه إطلاق النسخة التجريبية من One UI 9.0 وتقدمها حتى الآن إلى حد كبير تقدم النسخة التجريبية من One UI 8.5. وهذا يعني أن طرح تحديث One UI 9.0 قد يبدأ في نفس شهر إطلاق One UI 8.5.

ستُوسّع الشركة نطاق النسخة التجريبية من تحديث One UI 9.0 لتشمل سلسلة Galaxy S25 وبعض الأجهزة الأخرى خلال الأسابيع القادمة، بينما من المتوقع أن يبدأ طرح النسخة النهائية في سبتمبر. سنوافيكم بالتحديثات على هذه المدونة فور صدور الإعلان الرسمي.