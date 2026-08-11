رخيص وجاهز للصدمات.. إليك أحدث هاتف اقتصادي بميزات ثورية في الأسواق

أعلنت شركة "لافا" (Lava) عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Lava Smart 4 وهو هاتف اقتصادي يجمع بين السعر المنافس والصلابة العالية؛ حيث يعتمد الهاتف على نظام التشغيل المخفف "Android Go".

إليك التفاصيل الكاملة للمواصفات الفنية والأسعار:

صلابة فائقة

تأتي الميزة الأبرز في هاتف Lava Smart 4 في تزويده بشهادة الحماية والمتانة (MIL-STD-810H)، وهي ميزة هندسية نادرة جداً في هذه الفئة السعرية تضمن للجهاز مقاومة عالية ضد الصدمات والسقوط والظروف البيئية القاسية.

شاشة LCD

الشاشة: يضم الهاتف شاشة من نوع LCD مقاس 6.56 بوصة بدقة (960 × 540 بكسل)، تم تدعيمها بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز لضمان تجربة تصفح وسلاسة عرض متميزة.

يعمل الهاتف أيضا بمعالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A بتردد 1.6 جيجاهرتز، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها عبر بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى 512 جيجابايت.

هاتف Lava Smart 4

الكاميرات

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مدعومة بفلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو

بطارية ضخمة

يأتي هاتف Lava Smart 4 ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 واط عبر منفذ USB من النوع C.مواصفات إضافيةيتضمن الهاتف مستشعراً لبصمات الأصابع مثبتاً على الجانب، ومنفذ سماعات الرأس التقليدي 3.5 ملم، وراديو FM. كما يدعم تقنية الاتصال بشريحتي 4G VoLTE، والواي فاي، وبلوتوث 4.2

.الأسعار والتوافر الإقليمي

يطرح هاتف Lava Smart 4 بخياري ألوان هما الذهبي والرمادي ، وبسعر رسمي يبلغ 8,499 روبية هندية (ما يقل عن 100 دولار أمريكي)، وهو متاح عبر منافذ التجزئة المعتمدة للشركة وشبكات مزودي الخدمة.