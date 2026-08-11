هل يدعم هاتفك السامسونج تحديث One UI 9.0 الجديد؟

يُعدّ One UI 9.0 تحديثًا رئيسيًا لأجهزة سامسونج، وهو مبني على نظام Android 17. وقد ظهر لأول مرة في يوليو على أحدث الهواتف القابلة للطي، وهي Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 7. وقريبًا، سيبدأ طرح التحديث لأجهزة Galaxy الأقدم.

إذا كنت تستخدم هاتف سامسونج جالاكسي وتتساءل عما إذا كان جهازك مؤهلاً لتحديث واجهة المستخدم One UI 9.0، أو متى سيصل التحديث، أو ما هي الميزات الجديدة التي يمكنك توقعها، فأنت في المكان الصحيح. ستجد في هذه المقالة كل ما قد تحتاج معرفته عن One UI 9.0.



ما هي أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 9.0؟



سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 26، إس 26 بلس، إس 26 ألترا

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إيدج، إس 25 إف إي

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي

سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي



جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي

إصدار خاص من جالاكسي زد فولد

جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5



أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 9.0؟



سلسلة Galaxy A و M و F

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

جالاكسي A27، A26، A25، A24

جالاكسي A17 (4G/5G)، A16 (4G/5G)، A15 (4G/5G)

جالاكسي A07 (4G/5G)، A06 5G

جالاكسي M56، M55، M55s، M54

جالاكسي إم 47

جالاكسي M36، M35، M34

جالاكسي M17، M17e، M16، M15

جالاكسي M07، M06

جالاكسي F70e

جالاكسي F56، F55، F54

جالاكسي F36، F34

جالاكسي F17، F16، F15

جالاكسي F07، F06



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس

جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا

جالاكسي تاب إس 9 إف إي، تاب إس 9 إف إي بلس

جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)

جالاكسي تاب A11، تاب A11+

جالاكسي تاب أكتيف 5، تاب أكتيف 5 برو

سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7

جالاكسي إكس كوفر 7 برو



لم تنشر سامسونج قائمة رسمية بعد. وتستند القائمة المذكورة أعلاه إلى سياسة تحديث البرامج الحالية للشركة؛ لذا، يمكنك الاعتماد عليها.

إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن شبه المؤكد أنه سيحصل على تحديث One UI 9.0. ولكن متى يمكنك توقع وصول التحديث؟ اقرأ القسم التالي لمعرفة ذلك.



متى سيتلقى جهاز سامسونج جالاكسي الخاص بك تحديث One UI 9.0؟



تتبع سامسونج عن كثب الجدول الزمني لإصدار واجهة المستخدم One UI 9.0، كما فعلت العام الماضي. أُعلن عن البرنامج التجريبي في مايو، تلاه إطلاق النسخة المستقرة على أحدث الهواتف القابلة للطي في يوليو. في الواقع، يتبع توسيع نطاق النسخة التجريبية من One UI 9.0 نمطًا مشابهًا أيضًا.

من المرجح أن تتبع العلامة التجارية جدول إطلاق مماثل في المستقبل. لذا، نتوقع أن يبدأ الإطلاق التدريجي في سبتمبر. في البداية، سيتم إطلاقه للطرازات الراقية مثل سلسلة Galaxy S26 وGalaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7.

بمجرد بدء طرح التحديث، لا تستغرق سامسونج وقتًا طويلاً لتوسيع نطاقه ليشمل الأجهزة متوسطة المدى والأجهزة ذات الأسعار المعقولة. إذا سارت الأمور بسلاسة، فمن المتوقع أن تتلقى جميع الأجهزة المؤهلة التحديث بحلول نهاية هذا العام.