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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يدعم هاتفك السامسونج تحديث One UI 9.0 الجديد؟

ما هي أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 9.0؟
ما هي أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 9.0؟
لمياء الياسين

يُعدّ One UI 9.0 تحديثًا رئيسيًا لأجهزة سامسونج، وهو مبني على نظام Android 17. وقد ظهر لأول مرة في يوليو على أحدث الهواتف القابلة للطي، وهي Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 7. وقريبًا، سيبدأ طرح التحديث لأجهزة Galaxy الأقدم.

إذا كنت تستخدم هاتف سامسونج جالاكسي وتتساءل عما إذا كان جهازك مؤهلاً لتحديث واجهة المستخدم One UI 9.0، أو متى سيصل التحديث، أو ما هي الميزات الجديدة التي يمكنك توقعها، فأنت في المكان الصحيح. ستجد في هذه المقالة كل ما قد تحتاج معرفته عن One UI 9.0.


ما هي أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 9.0؟
 

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 26، إس 26 بلس، إس 26 ألترا
جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إيدج، إس 25 إف إي
جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي
سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي


جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي
إصدار خاص من جالاكسي زد فولد
جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6
جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5
 

 أجهزة Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 9.0؟
 

سلسلة Galaxy A و M و F

Galaxy A57, A56, A55, A54
Galaxy A37, A36, A35, A34
جالاكسي A27، A26، A25، A24
جالاكسي A17 (4G/5G)، A16 (4G/5G)، A15 (4G/5G)
جالاكسي A07 (4G/5G)، A06 5G
جالاكسي M56، M55، M55s، M54
جالاكسي إم 47
جالاكسي M36، M35، M34
جالاكسي M17، M17e، M16، M15
جالاكسي M07، M06
جالاكسي F70e
جالاكسي F56، F55، F54
جالاكسي F36، F34
جالاكسي F17، F16، F15
جالاكسي F07، F06
 

سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس
جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا
جالاكسي تاب إس 9 إف إي، تاب إس 9 إف إي بلس
جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)
جالاكسي تاب A11، تاب A11+
جالاكسي تاب أكتيف 5، تاب أكتيف 5 برو
سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7
جالاكسي إكس كوفر 7 برو


لم تنشر سامسونج قائمة رسمية بعد. وتستند القائمة المذكورة أعلاه إلى سياسة تحديث البرامج الحالية للشركة؛ لذا، يمكنك الاعتماد عليها.

إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن شبه المؤكد أنه سيحصل على تحديث One UI 9.0. ولكن متى يمكنك توقع وصول التحديث؟ اقرأ القسم التالي لمعرفة ذلك.


متى سيتلقى جهاز سامسونج جالاكسي الخاص بك تحديث One UI 9.0؟


تتبع سامسونج عن كثب الجدول الزمني لإصدار واجهة المستخدم One UI 9.0، كما فعلت العام الماضي. أُعلن عن البرنامج التجريبي في مايو، تلاه إطلاق النسخة المستقرة على أحدث الهواتف القابلة للطي في يوليو. في الواقع، يتبع توسيع نطاق النسخة التجريبية من One UI 9.0 نمطًا مشابهًا أيضًا.

من المرجح أن تتبع العلامة التجارية جدول إطلاق مماثل في المستقبل. لذا، نتوقع أن يبدأ الإطلاق التدريجي في سبتمبر. في البداية، سيتم إطلاقه للطرازات الراقية مثل سلسلة Galaxy S26 وGalaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7.

بمجرد بدء طرح التحديث، لا تستغرق سامسونج وقتًا طويلاً لتوسيع نطاقه ليشمل الأجهزة متوسطة المدى والأجهزة ذات الأسعار المعقولة. إذا سارت الأمور بسلاسة، فمن المتوقع أن تتلقى جميع الأجهزة المؤهلة التحديث بحلول نهاية هذا العام.

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