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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. مسيرة قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الفنانة نجاة الصغيرة بعيد ميلادها ، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الغناء العربي. 

بداية نجاة الصغير الفنية 

ولدت نجاة الصغيرة فى 11 أغسطس عام 1938 بمدينة القاهرة، تبناها محمد عبدالوهاب، كما شجعها والدها على الغناء، حيث تدربت منذ سن التاسعة عشر على حفظ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وأداء هذه الأغنيات في الحفلات العامة مما ساعدها على البروز في الساحة الفنية في سن مبكرة إلى جانب دقتها وحرصها الكبير على العمل، ومن أبرز أفلامها (الشموع السوداء، شاطيء المرح، جفت الدموع، ابنتي العزيزة، القاهرة في الليل)، ومن أشهر أغانيها (لا تكذبي، ساكن قصادي، عيون القلب)،

كرمها العديد من ملوك ورؤساء الدول العربية وعلى رأسهم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

أزواج نجاة الصغيرة 

وتزوجت نجاة الصغيرة مرتين الأولى من كمال منسي وأضاف لها بقوة حيث كان شديد الإيمان بموهبتها وجعلها تلتقي بكبار المؤلفين والملحنين، ولكن تحولت قصة حبهما إلى علاقة عداء انتهت بالمحاكم نجحت نجاة في الطلاق منه بعد أن انجبت منه ابنها الوحيد وليد.

وتزوجت نجاة الصغيرة مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا وقررت بعد ذلك أن تتفرغ للفن وابنها فقط.

مشروعات نجاة الصغير الفنية

وقد كشف الملحن سامي الحفناوي منذ حوالي عامين، إنه يستعد للتعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في عدد من الأغاني تعود من خلالها إلى الساحة الفنية.

وتابع الملحن الكبير سامي الحفناوي : انتهيت من الإعداد وتسجيل 5 أغان دفعة واحدة مع الفنانة القديرة نجاة الصغيرة ، ولكن حتى الآن لن نستطيع أن نكشف عن موعد طرحها أو الشعراء الذين تعاونا معهم في الأغاني .

حب كامل الشناوى للمطربة نجاة

كتب كامل الشناوي، أعذب الكلمات وتغنى بقصائده أكبر نجوم زمن الفن الجميل كالعندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ونجاة الصغيرة التي عاش قصة حب شهيرة معها، ورغم عدم مبادلتها له نفس الشعور إلا أنه ظل مخلصا لها حتى وفاته.

كامل الشناوي وحبه لـ نجاة الصغيرة

بطلة قصة حبه الفنانة نجاة الصغيرة التي ساهم بشكل كبير في شهرتها وقدم لها أجمل القصائد التي أظهرت جمال ونعومة صوتها هو وشقيقه الشاعر الراحل مأمون الشناوي ولكنها لم تعبأ بتلك المشاعر.

وكشف مصطفى أمين في كتابه "شخصيات لا تنسى"، عن قصة الأغنية الأشهر فقال: "لا تكذبي" التي غناها الموسيقار عبد الوهاب وحليم ونجحت نجاحا كبيرا بصوت نجاة الصغيرة، وكتبها كامل الشناوي من واقع قصة حبه لها وكان يعاتب فيها حبيبته"، موضحا: «هذه القصيدة كتبت في غرفة مكتبي بشقتي في الزمالك، وهي قصيدة ليس فيها مبالغة أو خيال، وكان كامل الشناوي ينظمها وهو يبكي، كانت دموعه تختلط بالكلمات فتطمسها، وبعد أن انتهى من نظمها قال إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون».

وأضاف أمين: «اتصل كامل الشناوي بالفعل بنجاة الصغيرة، وبدأ يلقي القصيدة بصوت منتحب خافت تتخلله الزفرات والعبرات والتنهدات والآهات، وكانت المطربة صامتة لا تقول شيئا ولا تعلق ولا تقاطع ولا تعترض، وبعد أن انتهى من إلقاء القصيدة قالت المطربة: كويسة قوي تنفع أغنية لازم أغنيها».

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