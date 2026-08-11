القومي للسينما يشارك في فعاليات اليوم العالمي للخط العربي بعرض فيلم «زخارف عربية»

يشارك مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للخط العربي، من خلال عرض الفيلم التسجيلي «زخارف عربية» للمخرج الراحل عبد القادر التلمساني، وذلك ضمن فعاليات معرض فنون الخط العربي «حروف وألوان» وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزيرالثقافة.

وتقام الفعاليات تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

فيلم «زخارف عربية»

ويقدم فيلم «زخارف عربية» قراءة بصرية لجماليات الفن الإسلامي، وكيف استطاع الفنان المسلم أن يوظف الخط العربي والزخارف والنقوش الهندسية والنباتية في تكوينات فنية مميزة، لتصبح الكتابة العربية عنصرًا جماليًا أساسيًا في العمارة والفنون الإسلامية، مع تجنب التمثيل التشخيصي للكائنات في العديد من سياقات الفن الديني الإسلامي.

ويأتي عرض الفيلم في إطار اهتمام المركز القومي للسينما بإعادة تقديم الأفلام التسجيلية والتراثية التي توثق جوانب مهمة من تاريخ الفن والثقافة المصرية والعربية، وإتاحة هذه الأعمال للجمهور والأجيال الجديدة.

ومن المقرر افتتاح الفعاليات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بفنون الخط العربي والتراث الفني.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة الصحفية امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.