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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسرار صادمة في لغز مذبـ حة التجمع.. من صديق إلى قا تل| القصة الكاملة لاستدراج أسرة كاملة وإنهاء حياتهم

الاسرة
الاسرة
أحمد العيسوي

في جريمة صادمة هزت منطقة التجمع الخامس، تحولت علاقة صداقة إلى مأساة انتهت بمقتل أسرة كاملة، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط صديق رب الأسرة في الجريمة، بدافع مروره بضائقة مالية ورغبته في الاستيلاء على أموال وسبائك ذهبية كان يعتقد أن الضحية يحتفظ بها داخل منزله.

بدأت تفاصيل الواقعة تتكشف بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بتغيب أحد الأشخاص وعدم إمكانية التواصل معه، لتقود التحريات والمعاينات إلى اكتشاف مشهد مأساوي، تمثل في العثور على جثامين الزوجة وابنتيها داخل سيارة بالقرب من محل إقامتهم، بينما عُثر لاحقًا على جثمان الأب ملقى بطريق العين السخنة.
 

البداية.. بلاغ يكشف الكارثة

وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقه، وهو مالك مطبعة، وعدم تمكن الأسرة من التواصل معه.

بالانتقال إلى محل إقامة الأسرة، عثرت القوات على سيارة الأب وبها آثار دماء وأعيرة نارية، قبل أن تتكشف المفاجأة الأكبر بالعثور على جثمان زوجته وابنتيه داخل سيارة الزوجة، بالقرب من منزل الأسرة.

منذ اللحظة الأولى، بدأت أجهزة البحث الجنائي في جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة وتحليل الأدلة المادية، لتحديد خط سير الضحايا وكشف هوية المتورط في الجريمة.

صديق الأسرة.. المتهم الذي سقط في قبضة الشرطة

لم تستغرق التحريات وقتًا طويلًا حتى توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية المتهم، وتبين أنه صديق للمجني عليه، ويقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه كان يعلم باحتفاظ صديقه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل المنزل، وأن مروره بضائقة مالية دفعه إلى التخطيط للتخلص منه والاستيلاء على تلك الأموال.

كيف بدأت الجريمة؟

بحسب الاعترافات والتحريات الأولية، استدرج المتهم صديقه بسيارته، قبل أن يطلق عليه عيارًا ناريًا، ثم تخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة.

ولم يكتفِ المتهم بذلك، إذ استولى على مفاتيح منزل الضحية، ثم عاد إلى محل إقامة الأسرة، حيث تواصل مع الزوجة وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير خطير، وأنه نُقل إلى أحد المستشفيات.

تحت تأثير الصدمة والقلق على زوجها، استقلت الزوجة سيارتها برفقة ابنتيها، وانطلقت مع المتهم، الذي كان يمثل أمامهن دور الشخص الذي يحاول مساعدتهن في الوصول إلى الأب.

لكن الرحلة انتهت بكارثة أخرى.

استدراج الزوجة وابنتيها

وفقًا لما جاء في بيان وزارة الداخلية، اصطحب المتهم الزوجة وابنتيها إلى الطريق نفسه، وهناك أطلق أعيرة نارية تجاههن، ما أسفر عن وفاتهن.

بعد ذلك عاد إلى منطقة التجمع الخامس، وترك سيارة الزوجة بالقرب من منزل الأسرة، وبداخلها جثامين الضحايا، ثم وضع غطاء على السيارة في محاولة لإخفاء ما حدث.

وكانت خطته التالية هي دخول منزل الأسرة والاستيلاء على الأموال والسبائك الذهبية، إلا أن وجود حارس العقار حال دون دخوله، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن تنفيذ تلك الخطوة والانتظار حتى وقت لاحق.

خيوط الجريمة تقود إلى الحقيقة

في الوقت نفسه، بدأت دائرة الشك تضيق مع استمرار البحث عن الأب والأسرة، وفحص السيارة ومسرح الواقعة وآثار الدماء والأعيرة النارية.

ومع تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، لتتضح أمام جهات التحقيق تفاصيل الجريمة ودوافعها، فيما جرى ضبط السلاح المستخدم.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجريمة لم تقع في مكان واحد، وإنما امتدت أحداثها بين محل إقامة الأسرة والطريق الذي عُثر فيه على جثمان الأب، ثم المكان الذي عُثر فيه على الزوجة وابنتيها.

النيابة تواجه المتهم بالاتهامات

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم، وواجهته بما نُسب إليه من اتهامات، من بينها إحراز سلاح ناري وذخيرة، إلى جانب مناقشته في تفاصيل الجريمة ودوافعها، وما توصلت إليه تحريات الأجهزة الأمنية وتقارير الأدلة الجنائية.

كما تواصل جهات التحقيق فحص كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال الشهود، ومراجعة الأدلة الفنية، من أجل تحديد التسلسل الزمني الكامل للأحداث وكشف جميع ملابسات الواقعة.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة بدأت بالطمع وانتهت بمأساة

تكشف تفاصيل الواقعة، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية حتى الآن، عن جريمة بدأت بأزمة مالية ودافع للسرقة، لكنها تحولت إلى واحدة من أكثر الجرائم صدمة، بعدما فقدت أسرة كاملة حياتها على يد شخص كان يعرفهم ويثقون به.

ورغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة، فإن ضبط المتهم والسلاح المستخدم، إلى جانب الأدلة والتحريات، يمثلان خطوات رئيسية في كشف الحقيقة الكاملة أمام جهات التحقيق والقضاء.

 

لم تكن مأساة أسرة التجمع مجرد واقعة قتل عابرة، بل قصة صادمة تكشف كيف يمكن للطمع والجشع أن يقودا إلى نهايات مأساوية لا يمكن التراجع عنها.

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