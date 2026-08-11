ضربة قانونية.. أحمد موسى يوجه تحية لجهاز تنظيم الاتصالات

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيدًا بالقرارات والإجراءات التي اتخذها الجهاز مؤخرًا بشأن شركات المحمول، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا نحو تطبيق القواعد المنظمة لسوق الاتصالات والتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الإجراءات الأخيرة تمثل رسالة مهمة لجميع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، مفادها أن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للسوق أمر لا يمكن التهاون فيه، وأن أي مخالفة تستوجب التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد وجود رقابة على أداء شركات المحمول، خاصة في الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وبياناتهم وخدمات الاتصالات التي يحصلون عليها.