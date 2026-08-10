تطور عاجل في أزمة تسجيل الخطوط.. تنظيم الاتصالات يكشف

كشف المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل احالة "تنظيم الاتصالات" شركات المحمول الأربعة للنيابة العامة بسبب أزمة تسجيل الخطوط.

عدد الشكاوى وصل إلى 4 الاف شكوى

وقال المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مداخلة هاتفية لبرنامج استديو اكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن عدد الشكاوى وصل إلى 4 الاف شكوى وتم احلة جزء منها للنيابة العامة للتحقيق فيها، مضيفا أن سيتم مراجعة الاجراءات التنظيمية لهذا الأمر.

تنظيم الاتصالات



وأضاف المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خطوط الشركات صاحبة النصيب الاكبر من الشكاوى وتم ايقافها.

وأشار إلى المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إحالة عدد من الشكاوى التي تلقاها الجهاز ضد شركات المحمول إلى النيابة العامة، متابعا أن هناك نوعين من الخطوط التي يتم بيعها في الأسواق اولها شركات وثانيها افراد.

طلبات المواطنين الذين طالبوا بإلغاء أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم

وأشار إلى أن الجهاز يقوم في الوقت الحالي بحصر عدد الشكاوى، بالإضافة إلى طلبات المواطنين الذين طالبوا بإلغاء أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ولا يملكون خطوطها.

ولفت إلى أن اجتماع الجهاز الذي عُقد مع شركات المحمول شهد إبلاغ مسؤولي الشركات بالإجراءات التي سيتخذها الجهاز، وخاصة الإجراءات التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع التي تقدم خدماتها في مصر، وهي «فودافون» و«أورنج» و«إي آند» و«وي»، إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبعه ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات

وأقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

رسائل لحائزي الخطوط القديمة والتحقق البيومتري

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.