ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من بلوغ الموجه الحارة ذروتها غدا الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026 على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تشهد البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

حالة الطقس غدا في مصر

ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب المناطق.

وأوضحت الهيئة وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أمطار في عز الحر

كما تظل هناك فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

درجات الحرارة غدا في مصر

وحول درجات الحرارة والمتوسط المتوقع للرطوبة خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 40° – المحسوسة 42° (الرطوبة: العظمى ليلاً 83-88% / الصغرى نهاراً 35-40%)

الوجه البحري: العظمى 39° – المحسوسة 41°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31° – المحسوسة 35° (الرطوبة: العظمى ليلاً 90-96% / الصغرى نهاراً 50-55%)

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36° – المحسوسة 40°

شمال الصعيد: العظمى 41° – المحسوسة 43° (الرطوبة: العظمى ليلاً 55-65% / الصغرى نهاراً 20-30%)

جنوب الصعيد: العظمى 42° – المحسوسة 43° (الرطوبة: العظمى ليلاً 30-35% / الصغرى نهاراً 10-15%)

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول.