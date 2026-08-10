شاكيرا بعد زلزال كولومبيا: فلنحتضن بعضنا بقوة ونلتزم بالتعليمات لتقديم المساعدة

وجهت الفنانة شاكيرا، تحية إلى كولومبيا "الحبيبة" في منشور مؤثر على إنستجرام بعد الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب في مقتل وإصابة العشرات إلى جانب دمار المنازل.

وقالت شاكيرا : "قلبي مع كل من شعر بهذا الزلزال اليوم ومع العائلات التي تمر بلحظات من الألم"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت شاكيرا: "في مثل هذه الأوقات، نعرف نحن الكولومبيين كيف نتكاتف وندعم بعضنا بعضاً. كل قوتي وحبي لوطني. فلنحتضن بعضنا بقوة ولنلتزم بالتعليمات حتى نتمكن من تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن".

وُلدت شاكيرا إيزابيل ريبول في مدينة بارانكيا الساحلية الكولومبية ، وغادرت منزلها في سن الثالثة عشرة لمتابعة مسيرتها الموسيقية في العاصمة بوجوتا وبعد عام، أصدرت ألبومها الأول بعد توقيعها عقدًا مع شركة سوني.