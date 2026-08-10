التعليم العالي: ارتفاع طفيف بتنسيق القطاع الطبي.. وانخفاض 3% في كليات الهندسة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي سيعلن التفاصيل والنتائج الخاصة بالمرحلة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت خلال عملية التنسيق هذا العام، خاصة فيما يتعلق بحملة التوعية الرقمية التي استهدفت مساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، والتعرف على خطوات وإجراءات التنسيق.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى وجود ارتفاع طفيف في الحدود الدنيا لتنسيق القطاع الطبي مقارنة بالعام الماضي، في ضوء مؤشرات أعداد الطلاب ورغباتهم في الالتحاق بالكليات الطبية.

وأشار إلى أن هناك انخفاضًا بنحو 3% في تنسيق كليات الهندسة مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن مؤشرات التنسيق تختلف من قطاع إلى آخر وفقًا لأعداد الطلاب ورغباتهم والدرجات الحاصلين عليها.

اختيارات طلاب الشعبة الأدبي

وتابع أن كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار جاءت في مقدمة اختيارات طلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أن هذه التخصصات تحظى بإقبال ملحوظ من الطلاب خلال عملية التنسيق.