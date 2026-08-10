بعد وفاته.. نجل الشيخ محمد السنباطي يبرئ ذمة والده ويدعو أصحاب الحقوق للتواصل

أعلنت أسرة المنشد الديني محمد السنباطي، عقب وفاته، عن فتح باب التواصل أمام كل من له أي مبالغ مالية أو عربون أو مستحقات خاصة بأعمال أو حجوزات مع الشيخ الراحل، وذلك لحصر جميع الحقوق وتسويتها بالشكل الصحيح.

ودعت الأسرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي كل من لديه أي مستحقات مالية لدى الشيخ محمد السنباطي إلى التواصل مع نجله أحمد محمد السنباطي، والإبلاغ عن تفاصيل المبلغ أو العربون أو الحجز، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد نجله أحمد محمد السنباطي إبراء ذمته أمام الله وأمام الناس من أي مبالغ أو حقوق مالية تخص أعمال أو حجوزات والده، مطالبًا أصحاب الحقوق بالتواصل معه لحصرها وتسويتها.

وقال ان هذا التنويه ياتي حرصًا على حفظ حقوق جميع المتعاملين مع الشيخ الراحل، وإنهاء أي التزامات مالية متعلقة بأعماله أو حجوزاته.

كان الآلاف من سكان مركز البداري بمحافظة اسيوط شيعوا عصر اليوم جثمان الشيخ محمد السنباطي إلى مثواه الاخير بمقابر العائلة بمركز البداري .