محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ميدان الحرب والسلام

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحرب والسلام بحي شرق مدينة أسيوط، التي يتم تنفيذها بمشاركة مجتمعية من أحدى الجامعات الخاصة.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال وتعرف على التصور المقترح لإعادة تخطيط وتنظيم الميدان والحركة المرورية بالمنطقة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الزحام والاختناقات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ، واللواء وليد العطواني مدير إدارة مرور أسيوط، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب.

وأكد المحافظ أهمية المشاركة المجتمعية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والهندسية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع المتخصصين وأساتذة كليات الهندسة والفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وبمشاركة مجتمعية من احدى الجامعات الخاصة، لإعداد تصور متكامل يراعي طبيعة وكثافة الحركة المرورية ويحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة.

وأوضح اللواء محمد علوان أن التصور المقترح يتضمن إعادة وضع التمثال القائم بالميدان في منتصف الميدان ضمن أعمال إعادة التخطيط والتنظيم، بما يساعد على ضبط مسارات الحركة وتوجيه السيارات بصورة أكثر كفاءة، مع الحفاظ على القيمة الجمالية للميدان والتنسيق الحضاري للموقع، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين متطلبات الحركة المرورية والشكل الجمالي.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الأرصفة، وزيادة المسطحات الخضراء، وتحسين تنسيق الموقع ورفع كفاءة مختلف مكونات الميدان، بما يعزز من كفاءته الوظيفية ويرتقي بمستواه الجمالي.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور والجهات الأكاديمية والاستشارية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والمجتمعية في تنفيذ أعمال التطوير.

وأكد استمرار المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية بمدينة أسيوط، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والسيارات، والحد من الاختناقات المرورية، ومواكبة التوسع العمراني والزيادة المتنامية في معدلات الحركة، مع الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للمدينة.