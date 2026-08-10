محافظ أسيوط: حملات يومية بشارع رياض بحي شرق للقضاء على الإشغالات والتعديات ومتابعة مستمرة لمنع عودتها

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة واليومية بمختلف الشوارع والميادين للقضاء على الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وتحقيق الانضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والمركبات، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي إشغالات تعوق حركة السير أو تتعدى على حقوق المارة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودتها مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها في هذا الملف بالتنسيق مع شرطة المرافق، تنفيذًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين حالة الشوارع والميادين، مؤكدًا أن الحملات لا تقتصر على رفع الإشغالات فقط، وإنما تمتد إلى المتابعة اليومية المستمرة للحفاظ على ما تم تحقيقه ومنع تكرار المخالفات، خاصة بالشوارع ذات الكثافات المرورية والحركة التجارية.

وفي هذا الإطار، نفذ حي شرق أسيوط برئاسة أبوالعيون إبراهيم رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارع رياض، بمشاركة هاجر محروس، نائب رئيس الحي، وأحمد فكري، رئيس قسم الإشغالات، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الانضباط بالشارع.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات اليومية بشارع رياض ومختلف المناطق التابعة لحي شرق، مع تكثيف أعمال المتابعة والرصد الميداني من جانب الحي وشرطة المرافق، للتأكد من عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بوجود أي تعديات على حرم الطريق أو إشغالات تؤثر على حركة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية التزام أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بالمساحات والأماكن القانونية المخصصة لهم، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الحفاظ على انضباط الشوارع مسؤولية مشتركة، وأن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأهالي أسيوط.