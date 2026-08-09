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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تدريب 40 طبيبًا بيطريًا على استخدام الموجات فوق الصوتية لتعزيز خدمات الرعاية البيطرية

تدريب 40 طبيبًا بيطريًا على استخدام الموجات فوق الصوتية بأسيوط
تدريب 40 طبيبًا بيطريًا على استخدام الموجات فوق الصوتية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية دعم وتطوير منظومة الخدمات البيطرية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، والاستفادة من التقنيات التشخيصية الحديثة في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات الأطباء البيطريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمربين بالمناطق الريفية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، شاركت في تنفيذ برنامجين تدريبيين لبناء قدرات الأطباء البيطريين على استخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية، وذلك في إطار مشروع "التصدي للتغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية"، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشركائهما، بمحافظتي أسيوط والبحيرة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن البرامج التدريبية استفاد منها 40 طبيبًا بيطريًا من الوحدات البيطرية بالمحافظتين، وركزت على تنمية المهارات العملية في استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية، وقراءة وتحليل الصور التشخيصية، والتعرف على تطبيقاتها في تشخيص الحالات البيطرية المختلفة، بما يسهم في سرعة ودقة التشخيص وتحسين جودة الخدمات البيطرية المقدمة للثروة الحيوانية.

وأكد محافظ أسيوط أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وبناء قدرات الأطباء البيطريين يمثلان محورًا مهمًا لدعم منظومة الصحة الحيوانية، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، مشيدًا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والجهات المعنية في تنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير الخدمات البيطرية ودعم المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتحسين صحة وإنتاجية الثروة الحيوانية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

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