محافظ أسيوط: غلق وتشميع مصنع تعبئة مواد غذائية غير مرخص بالقوصية لمخالفته الاشتراطات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية، لإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، وحماية المواطنين من كافة صور الغش التجاري والتلاعب، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، نفذت حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع إدارة تموين القوصية، بقيادة أحمد عبد الفضيل، مدير الإدارة، والدكتور حسام سيد حسن، مفتش هيئة سلامة الغذاء بالقوصية، استهدفت المرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية والمستودعات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، وضبط المخالفات ومواجهة أي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة القوصية، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، وعدم مطابقة المنتجات للاشتراطات والمواصفات، فضلًا عن استخدام مواد محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وفقًا للإجراءات المتبعة.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، أو تتعلق بتداول أو تصنيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يحقق الردع ويحافظ على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع بمختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة التأكد من توافر السلع الأساسية، ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأسعار المعلنة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو ممارسات احتكارية أو محاولات للاتجار غير المشروع وتحقيق أرباح على حساب المواطنين.