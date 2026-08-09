من قلب العراق إلى الخليج.. إحباط مخطط إيراني سري بالطائرات المسيرة

أعلنت السلطات العراقية إحباط مخطط لشن هجمات بطائرات مسيرة خارج الأراضي العراقية، بعد تفكيك خلية مسلحة في محافظة بابل، جنوب بغداد، في عملية أمنية جرت خلال الساعات الماضية.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تقارير لوسائل إعلام عربية، أن الخلية كانت على صلة بعناصر إيرانية، وأن أفرادها كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف خارج العراق.

مداهمة ليلية وضبط طائرات مسيرة

وبحسب الرواية العراقية، تمكنت قوات خاصة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع جهاز المخابرات، من اختراق الخلية وتفكيكها والقبض على عدد من عناصرها.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إن الأجهزة الأمنية أحبطت عملية كانت الخلية تستعد لتنفيذها، مشيرًا إلى ضبط معدات ووسائل وطائرات مسيرة بحوزة المشتبه بهم.

وأضاف أن المقبوض عليهم يخضعون للتحقيق، من دون الكشف عن طبيعة الأهداف التي كانت الخلية تعتزم استهدافها أو الجهات التي تقف وراء المخطط.

وفي المقابل، ذكرت التقارير أن الخلية كانت مرتبطة مباشرة بشخصيات إيرانية، وأنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات خارج العراق. كما نشرت تقارير لوسائل اعلام عربية صورًا للأسلحة والطائرات المسيرة التي قالتا إنها ضُبطت خلال العملية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصلة بإيران لم ترد بشكل صريح في بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية، وإنما نُسبت إلى مصادر للتقارير الصحفية.

تحرك إيراني سري عبر العراق؟

ويأتي الكشف عن الخلية في ظل تقارير سابقة تحدثت عن إنشاء الحرس الثوري الإيراني خلايا سرية صغيرة داخل العراق، بهدف تنفيذ هجمات في دول خليجية تستضيف قوات أمريكية.

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في يونيو الماضي، نقلًا عن ثمانية مصادر عراقية، بأن هذه الخلايا صُممت للعمل بصورة أكثر سرية بعيدًا عن شبكات الفصائل المسلحة المعروفة، بما يجعل تعقب عناصرها أكثر صعوبة.

ويزيد الكشف الأخير من المخاوف بشأن استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لهجمات تستهدف دولًا أخرى في المنطقة، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

بغداد أمام اختبار صعب

وتأتي العملية في توقيت حساس بالنسبة للحكومة العراقية، التي أعلنت التزامها بمنع استخدام أراضي البلاد لشن هجمات ضد دول أخرى.

كما تجري الحكومة العراقية في الوقت نفسه محادثات مع الفصائل المسلحة بهدف حصر السلاح بيد الدولة، في محاولة للحد من قدرة الجماعات المسلحة على تنفيذ عمليات مستقلة عن المؤسسات الرسمية.

ويضع ضبط الخلية بغداد أمام اختبار أمني وسياسي معقد، إذ تسعى الحكومة إلى تأكيد قدرتها على السيطرة على أراضيها، ومنع تحول العراق إلى ساحة لتنفيذ عمليات مرتبطة بالصراع الإقليمي.