بعد ساعات من البحث.. انتشال جثمان شاب من شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

تمكنت فرق الإنقاذ والغوص من انتشال جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، بعد تعرضه للغرق داخل مياه شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، وذلك عقب ساعات من أعمال البحث المكثفة داخل مياه البحر.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن المتوفى يُدعى محمود علي شحاتة، 21 عامًا، من محافظة القاهرة، وكان قد حضر إلى الإسكندرية برفقة أسرته لقضاء الإجازة، قبل أن يتوجه إلى مياه البحر للسباحة، إلا أن ارتفاع الأمواج أدى إلى اختفائه عن الأنظار.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا بشأن غرق الشاب داخل مياه شاطئ الهانوفيل، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والغواصون إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث عنه، بالتزامن مع تواجد أفراد أسرته على الشاطئ لمتابعة عمليات البحث.

وبعد عدة ساعات من الجهود المتواصلة، تمكن الغواصون من العثور على جثمان الشاب وانتشاله من المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لنقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

من جانبه، أوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، أن شواطئ غرب المحافظة شهدت ارتفاعًا في أمواج البحر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرايات الحمراء كانت مرفوعة على الشاطئ، وهو ما يعني حظر نزول المواطنين إلى مياه البحر.

وحذر المالحي المصطافين من مخالفة تعليمات فرق الإنقاذ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مؤكدًا أن الالتزام بتعليمات السلامة، خاصة عند رفع الرايات الحمراء وارتفاع الأمواج، يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأرواح والحد من حوادث الغرق.