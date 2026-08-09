لليوم الثالث.. فرق الإنقاذ بأسوان تبحث عن جثمان طفل عقب تعرضه للغرق بمياه النيل

تواصل فرق الإنقاذ النهري بأسوان جهودها المكثفة لليوم الثالث على التوالي للبحث عن جثمان الطفل “يوسف. ح”، 9 سنوات، والذي تعرض للغرق في مياه نهر النيل بمركز إدفو، وذلك بعد نجاح القوات في وقت سابق في انتشال جثمان شقيقته الكبرى آية (14 سنة) ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

كان الطفلان تعرضا للغرق فى مياه نهر النيل في منطقة جزيرة البراسي التابعة لقرية الرمادي بحري بمركز إدفو شمال أسوان، وذلك أثناء نزولهما للاستحمام والسباحة في مياه النيل.

وانتقلت فوراً قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية مصحوبة بالغواصين وقوارب البحث لتمشيط المجرى المائي.

وتستمر عمليات التمشيط الموسعة في المنطقة بالتعاون بين فرق الإنقاذ النهري والأهالي لمحاولة العثور على جثمان الصغير، وتم تحرير محضر بالواقعة.