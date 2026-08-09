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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان .. متابعة مشروعات "حياة كريمة" وأعمال تحسين الخدمات بقرى نصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز تكثيف جهودها الميدانية داخل مختلف الوحدات القروية، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو أعطال، بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

متابعة مشروعات البنية الأساسية بقرية وادى العرب

تابعت الوحدة المحلية لقرى العرب بالمالكى برئاسة أحمد إبراهيم أعمال إستكمال تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية بقرية وادى العرب، ضمن جهود إستكمال مشروعات البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.
كما تمت متابعة تنفيذ مشروع الألياف الضوئية "الفايبر" بالقرية، والذى يأتى ضمن مشروعات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، بما يدعم جهود الدولة فى تطوير البنية التكنولوجية وتوفير خدمات الإتصالات الحديثة للمواطنين بالقرى المستهدفة .

جهود متنوعة

رفع كفاءة الإنارة العامة بأبو هور

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لقروى أبو هور بالتعامل مع أعطال الإنارة العامة بالممشى الخاص بالقرية، حيث تم تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة وإعادة كفاءة الإنارة بالموقع، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات وتهيئة المرافق العامة أمام المواطنين .


تستمر جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة فى متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بقرى المركز، بالتوازى مع أعمال رفع كفاءة المرافق والتعامل السريع مع الأعطال، بما يدعم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويسهم فى تحسين جودة الحياة المقدمة للأهالى .

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