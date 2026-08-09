رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية بمطروح

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية ومجتمع حضري متكامل، وذلك خلال جولته بمحافظة مطروح لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

خدمات حكومية ذكية

وفي مستهل التفقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية أن يعكس المشروع توفير خدمات حكومية ذكية ومتطورة للمواطنين، مع تعظيم الاستفادة من مقومات ومكونات محافظة مطروح، مشددًا على ضرورة أن يراعي المقترح أحدث معايير التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة المحافظة كإحدى أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، مشيرًا خلاله إلى مقترح إنشاء المجمع الحكومي للخدمات الذكية بجوار القرية الأولمبية بمدينة مرسى مطروح، على مساحة تقارب 128 فدانًا، بما يستهدف دعم جهود التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والزائرين، إلى جانب دعم فرص الاستثمار بالمحافظة.

كما أوضح محافظ مطروح أن المشروع يستهدف إقامة مجتمع حضري متكامل يضم عددًا من المكونات السكنية والخدمية والاستثمارية، تشمل منطقة سكنية، وفندقًا، ومجمعًا طبيًا، ومجمعًا تعليميًا، ومنطقة تجارية وإدارية، ومولًا تجاريًا، ومنطقة ترفيهية، وحديقة ألعاب، وحديقة عامة، ومجمعًا إداريًا وحكوميًا، ومسجدًا، إلى جانب مجمع حضانات وقاعة مؤتمرات.

كما أكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مع تطبيق أحدث معايير التخطيط والتنمية العمرانية الذكية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة مدينة مرسى مطروح كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.